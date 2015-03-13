  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга вернула отобранную квартиру пенсионерке
Сегодня, 9:30
80
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга вернула отобранную квартиру пенсионерке

0 0

Петербургская прокуратура вернула пенсионерке отобранную мошенниками квартиру. Злоумышленники отправили в пансионат.

Невский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Петербурга в защиту жилищных прав пенсионерки о признании сделки и договора-купли продажи недействительными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, мошенники ввели в заблуждение пенсионерку 1939 года рождения, относительно своих намерений купить ее квартиру по рыночной стоимости.

Злоумышленники оформили от ее имени доверенность с правом распоряжения и управления квартирой. После чего завладели правом собственности на жилое помещение путем заключения фиктивного договора купли-продажи квартиры.

Кроме всего, чтобы женщина не сообщили об обмане в правоохранительные органы, мошенники отправили ее в пансионат.

Исковое заявление прокуратуры удовлетворено, его исполнение находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV
 

Теги: мошенничество, пенсионерка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии