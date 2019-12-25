Прокуратура петербургского метро добивается выполнения обязательств от "Метростроя Северной Столицы"

Петербургская прокуратура разбирается с задолженностью "Метростроя Северной столицы".

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, акционерное общество "Метрострой Северной Столицы" не выполнило обязательство перед предпринимателем по оплате договора на поставку продукции для ремонта оборудования.

На основании постановления прокурора должностное лицо акционерного общества привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). Компания должна будет выплатить 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что неизвестный приставал к 12-летнему ребёнку в вагоне петербургского метро.

Фото: Piter.TV

