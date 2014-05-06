Вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилых петербуржцев более 3,4 млн рублей

Обвиняемый муэчина был "курьером" в преступной организации.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о мошенничестве (чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что обвиняемый в период с октября по ноябрь 2022 года входил в состав группы, специализировавшейся на хищении денежных средств пенсионеров. Злоумышленники сообщали потерпевшим ложные сведения об участии их родственников в ДТП, предлагая разрешить конфликт путем передачи денег пострадавшим.

Подсудимый был "курьером" и входил в личный контакт с обманутыми, подтверждал ранее сообщенные по телефону сведения о ДТП, а затем получал деньги.

Всего от указанных действий пострадало 10 пенсионеров, им причинен ущерб на сумму свыше 3,4 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добивается соблюдения прав инвалида после ДТП.

Фото: прокуратура Петербурга