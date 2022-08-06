Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в отношении вымогателя долга за проигрыш в бильярде

Мужчина проиграл в бильярд знакомому, а он его запугал ножом.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, с применением оружия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале потерпевший проиграл обвиняемому в бильярд 150 тысяч рублей. Однако мужчина не хотел отдавать ему деньги, тогда тот в достал нож и начал угрожать должнику.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев общего режима.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.

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