Воскресенье в Петербурге будет прохладным и облачным

Сильных осадков горожанам не обещают. Но в некоторых районах возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 5 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и ветер в городе на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток термометры покажут +4...+6 градусов тепла. Но днем воздух прогреется до +10...+12 градусов. Куртки придется надеть: в городе подует холодный северный ветер со скоростью 6-11 м/с. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, поэтому оставлять зонты и дождевики дома тоже не стоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков опасной болезни. Они появились из-за сильных дождей в стране.

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