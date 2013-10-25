Колесов: "Очень теплый воздух придёт в Петербург"

Прохладнее станет только с дня 24 сентября.

В ближайшие дни в Петербурге температура воздуха будет выше климатической нормы. Прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

Перед чередой превышения самых разных экстремумов в ближайшие дни природа решила сегодня "размяться" на ночной температуре. В итоге сегодняшняя ночь в Петербурге с минимальной температурой +16,1 градуса стала самой теплой за весь ряд наблюдений в городе для 21 сентября. Александр Колесов, синоптик

В предстоящие дни в Петербурге будут перекрыты не только дневные экстремумы температуры, но и ночные.

Очень теплый воздух приходит в наш регион и прохладнее станет только с дня 24 сентября. Александр Колесов, синоптик

В четверг, 21 сентября, в Петербурге ожидается без осадков, воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Фото: Piter.tv