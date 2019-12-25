К концу недели в Петербург придут осадки и похолодание

Под натиском циклона погода может испортиться.

В Петербурге в воскресенье, 20 марта, была теплая погода без осадков, воздух прогревался до +7 градусов. Однако на этой неделе, с 21 по 27 марта город окажется под властью циклона, который может повлиять на установившуюся весеннюю погоду. Об этом "Невским Новостям" рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

По словам синоптика, большую часть недели теплая весенняя погода в городе сохранится. Однако к концу недели тепло может отступить, и под натиском циклона погода может испортиться.

С пятницы и по воскресенье будет облачная погода, временами ожидаются и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет составлять +4..+5 градусов.

Погоду в Петербурге 21 марта будет определять восточная периферия обширного антициклона.

Фото: Piter.tv