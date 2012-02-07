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Погоду в Петербурге будет определять восточная периферия обширного антициклона
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погоду в Петербурге будет определять восточная периферия обширного антициклона

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В Петербурге в первый рабочий день воздух прогреется до +7..+9 градусов.

В понедельник, 21 марта, условия погоды в Петербурге будет определять восточная периферия обширного антициклона. Благодаря ему в городе ожидается относительно малооблачная и сухая погода. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге в первый рабочий день воздух прогреется до +7..+9 градусов, в Ленобласти – до +5..+10 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 777 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник осадков не ожидается, однако, станет на 1-2 градуса холоднее.

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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