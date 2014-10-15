Ночью 11 февраля в Ленобласти температура воздуха опустится до -25 градусов

В течение дня местами пройдет небольшой снег.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 11 февраля, в регионе будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

В Ленобласти 11 февраля будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, местами до -25 градусов, днём -11...-16 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Накануне в Ленобласти спасатели эвакуировали 14 рыбаков со льда Финского залива.

Фото: Piter.tv