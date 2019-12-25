В Ленобласти ночью 4 февраля температура опустится до -16 градусов

В большинстве районов Ленобласти небольшой, ночью местами умеренный снег.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 4 февраля, на территории региона будет облачная погода.

В большинстве районов Ленобласти небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -7...-12, местами -13...-16 градусов. На дорогах гололедица, водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Последствия снегопада на трассах в Ленобласти устраняют 440 машин.

Фото: Piter.tv