Петербуржцам рассказали, как не заразиться токсоплазмозом от своих питомцев

У здоровых людей симптомы заболевания проявляются лишь в 5–10% случаев.

С 2000 года благодаря Международному фонду защиты животных 20 февраля в России отмечают День любви к домашним животным. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Петербургу решило напомнить о риске заражения токсоплазмозом и способах его предотвращения.

Токсоплазмоз — это инфекция, передаваемая от домашних животных, включая кошек и собак, которая распространена среди миллионов людей по всему миру. Особенно опасной она является для беременных женщин и тех, кто имеет ослабленный иммунитет.

У здоровых людей симптомы заболевания проявляются лишь в 5–10% случаев. Однако при сниженном иммунитете могут возникать такие признаки, как повышение температуры тела, общая слабость, потеря аппетита, головные и мышечные боли, кожные высыпания, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки. Для диагностики инфекции проводится анализ крови на антитела.

Для предупреждения заражения важно следовать мерам предосторожности. Регулярное мытьё рук после контактов с животными и использование перчаток при уборке кошачьего туалета помогут снизить вероятность передачи инфекции через фекалии зараженного питомца. Также рекомендуется избегать употребления сырого или недостаточно термически обработанного мяса, если дома есть животные.

Ранее петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, что делать с использованными батарейками.

Фото: unsplash (Erik-Jan Leusink)