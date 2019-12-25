Профессор петербургского вуза перевёл мошенникам 1,5 млн рублей

Профессор одного из петербургских вузов, доктор философских наук стал жертвой телефонных мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне 75-летний мужчина обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что ещё в середине апреля ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками "Росфинмониторинга". Под предлогом сохранности денежных средств они убедили мужчины через банкоматы перевести на неизвестные счета 1 млн 515 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее у ещё одной пожилой петербурженки мошенники обманом украли 15,5 миллионов рублей.
Фото: Piter.tv
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