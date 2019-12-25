Профессор петербургского вуза перевёл мошенникам 1,5 млн рублей

Инцидент произошел ещё в апреле.

Профессор одного из петербургских вузов, доктор философских наук стал жертвой телефонных мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне 75-летний мужчина обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что ещё в середине апреля ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками "Росфинмониторинга". Под предлогом сохранности денежных средств они убедили мужчины через банкоматы перевести на неизвестные счета 1 млн 515 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее у ещё одной пожилой петербурженки мошенники обманом украли 15,5 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv