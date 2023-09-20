Профессии с самым активным ростом зарплат назвали в Петербурге

В конце 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Северной столице сравнялась со средней ожидаемой зарплатой.

Средняя заработная плата в Петербурге за год выросла более чем на 10 тысяч рублей, составив в итоге 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поиска работы "HeadHunter Северо-Запад".

Наиболее значительный рост заработной платы наблюдался в транспортной и логистической отрасли — увеличение на 35%, что составляет 28,2 тысячи рублей, увеличив среднюю зарплату до 109,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась сфера услуг, где доходы выросли на 32% или на 19,3 тысячи рублей, достигнув 80 тысяч рублей. Третье место заняла административная сфера, где зарплаты в вакансиях поднялись на 28% или на 16,5 тысячи рублей, до 75,3 тысячи рублей. Зарплата рабочих кадров повысилась на 25% или до 94,4 тысячи рублей.

Петербург занял 13-е место среди регионов по уровню оплаты труда. Первое место в общем российском рейтинге занял Чукотский автономный округ с зарплатой в 117 тысяч рублей. За ним идут Магаданская область (113 тысяч рублей), Ненецкий автономный округ (104 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (102 тысячи рублей) и Москва (100 тысяч рублей).

В конце 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Северной столице сравнялась со средней ожидаемой зарплатой. Таким образом, разрыв между предложенными и ожидаемыми зарплатами исчез, и такая ситуация наблюдается в городе уже второй месяц подряд. В целом, требования горожан к зарплате с начала года возросли более чем на 10 тысяч рублей. Несмотря на это, остаются сектора, где существует несоответствие между ожиданиями и предложениями, хотя таких секторов стало гораздо меньше, чем в прошлом году.

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