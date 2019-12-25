Крупный склад Ozon в Петербурге сменил собственника

Склад был введен в эксплуатацию в сентябре текущего года и является частью логопарка "NK Колпино", находящегося между Колпинским шоссе, Московским шоссе и Софийской улицей.

ЗПИФ недвижимости "Современный 8", управляемый ООО "Современные фонды недвижимости", приобрёл склад площадью 103,8 тыс. м² и участок размером 20 гектаров на Колпинском шоссе. Объект был построен по заказу Ozon, который продолжает оставаться его арендатором.

Эта сделка стала одной из крупнейших на складском рынке Петербурга за все время. Ранее объект принадлежал ЗПИФ "Универсальная индустриальная недвижимость", управляемому компанией "А класс капитал" и связанному с девелопером NK Group. Склад был введен в эксплуатацию в сентябре текущего года и является частью логопарка "NK Колпино", находящегося между Колпинским шоссе, Московским шоссе и Софийской улицей.

ООО "Современные фонды недвижимости" (ранее известное как "Сбер фонды недвижимости") уже имеет в своём портфеле несколько объектов, построенных NK Group. Брокеры характеризуют эту сделку как классический рыночный шаг, где банковская структура приобретает готовый высококачественный актив с предсказуемыми денежными потоками и оформляет его в виде закрытого паевого инвестиционного фонда.

Оценочная стоимость сделки составляет около 7,5–8 миллиардов рублей, согласно мнению директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Ильи Князева.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты подвели итоги на рынке недвижимости в 2024 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)