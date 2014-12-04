В Московской области стартовал проект "Зима в Подмосковье"

Проект "Зима в Подмосковье" призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе. В этом году запланировано шесть основных событий.

Традиционный проект "Зима в Подмосковье" стартовал в Московской области. Жителей и гостей региона ждут выставки, соревнования, ярмарки и многое другое. Об этом сообщил Комитет по туризму Подмосковья.

В этом году запланировано шесть основных событий. В выходные прошло открытие выставки "Французский вкус князей Юсуповых" в музее "Новый Иерусалим" в Истре и открытие музея-усадьбы Ф.М. Достоевского "Даровое".

В пятницу, 26 ноября, заработает выставка "Образ и смысл" в Серпуховском историко-художественном музее. На ней представят более чем 80 шедевров голландской живописи XVII века.

Главное событие проекта "Зима в Подмосковье" – выставка "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим", которая начнётся 18 декабря. Посетители увидят более 100 шедевров из ведущих региональных музеев РФ.

С 6 по 8 января можно посетить фестиваль "Азбука Рождества", зимнюю ярмарку "Сыр Пир Мир" с товарами от фермеров и ремесленников региона.

В Подмосковье будут работать более 300 катков, в том числе бесплатный каток в парке "Патриот". Для детей там также будут установлены горки для спуска на тюбингах.

Также в этом пройдёт одно из старейших спортивных соревнований в Подмосковье "Манжосовская лыжня", которое состоится 31 декабря.

С 4 по 26 декабря в рамках проекта Ильи Авербуха "Ледниковый период" на 14 площадках выступят известные артисты и спортсмены.

Проект "Зима в Подмосковье" призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе.

Фото: pexels