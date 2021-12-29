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В Петербурге обсудили проект реконструкции здания театра "Мюзик-Холл"
Сегодня, 15:25
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В Петербурге обсудили проект реконструкции здания театра "Мюзик-Холл"

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В Атриуме Петропавловской крепости состоялась традиционная встреча губернатора с руководителями ведущих театров и концертных организаций города.

Накануне в Атриуме Петропавловской крепости встретились губернатор Петербурга Александр Беглов и руководители ведущих театров и концертных организаций. В том числе на встрече присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель комитета по культуре Федор Болтин, представители петербургского отделения Союза театральных деятелей. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского Международного фестиваля "Опера – всем".

На встрече обсудили вопросы развития сферы культуры, в том числе начало масштабного проекта по реконструкции здания театра "Мюзик-Холл". 

Перед театром стоит много проблем – где играть спектакли, давать концерты. Заранее благодарю всех коллег, которые понимают нашу ситуацию, идут нам навстречу и готовы предоставить площадки для наших выступлений. Но основная проблема – это обеспечение непрерывного творческого процесса, возможность репетировать, поддерживать творческую форму, создавать новые продукты.

Директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак

Отмечается, что директор театра обратилась к губернатору с просьбой предоставить театру здание на Большой Морской улице, 55, во временное безвозмездное пользование. Долгое время здание было закрыто, коллектив театра "Мюзик-Холл" сможет сделать его доступным для посещения широкой публикой.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)

Теги: мюзик-холл, петербург, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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