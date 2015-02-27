Проект диагностического центра для НИИ скорой помощи им. Джанелидзе оценили в 62 млн рублей

Документы нужно представить до 2023 года.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на продготовку проекта для строительства здания консультативно-диагностического центра ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе" на Белградской улице. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 62 млн рублей.

Согласно техзаданию, центр должен будет располагать районным травматологическим пунктом и подстанцией скорой помощи на 10 бригад. Учреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену.

Документы нужно представить до 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 31 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что почти 8 млрд рублей готовы выделить на капремонт участка трассы Р-23.

Фото: Piter.TV