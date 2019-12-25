Проект "Санкт-Петербург Марина" обсудили в Смольном

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели совещание в Смольном, где обсуждалась реализация проекта "Санкт-Петербург Марина". Этот туристический кластер будет включен в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", пишет spb.aif.ru.
Беглов подчеркнул, что благодаря уникальным природным условиям и развитой транспортной инфраструктуре новый рекреационный комплекс на побережье Финского залива станет важной составляющей обновленной туристической карты города. По прогнозам, курорт в Горской привлечет дополнительно около 1,3 миллиона туристов ежегодно.
Чернышенко акцентировал внимание на необходимости согласовать планы развития с модернизацией транспортной сети. Он отметил, что такие крупные инициативы, как "Пять морей и озеро Байкал", оказывают значительное влияние на социально-экономическое состояние регионов.
Проект предполагает создание многофункциональной марины, способной принимать до 1500 яхт летом и обеспечивать зимнее хранение для 1000 судов. Помимо этого, на территории комплекса будут построены спортивные сооружения, рестораны и другие объекты инфраструктуры. Начало проектирования и строительства запланировано на 2025 год.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский метрополитен отмечает 69-летие.
Фото: Правительство Петербурга
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