Проект "Санкт-Петербург Марина" обсудили в Смольном

Проект предполагает создание многофункциональной марины, способной принимать до 1500 яхт летом и обеспечивать зимнее хранение для 1000 судов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели совещание в Смольном, где обсуждалась реализация проекта "Санкт-Петербург Марина". Этот туристический кластер будет включен в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", пишет spb.aif.ru.

Беглов подчеркнул, что благодаря уникальным природным условиям и развитой транспортной инфраструктуре новый рекреационный комплекс на побережье Финского залива станет важной составляющей обновленной туристической карты города. По прогнозам, курорт в Горской привлечет дополнительно около 1,3 миллиона туристов ежегодно.

Чернышенко акцентировал внимание на необходимости согласовать планы развития с модернизацией транспортной сети. Он отметил, что такие крупные инициативы, как "Пять морей и озеро Байкал", оказывают значительное влияние на социально-экономическое состояние регионов.

Проект предполагает создание многофункциональной марины, способной принимать до 1500 яхт летом и обеспечивать зимнее хранение для 1000 судов. Помимо этого, на территории комплекса будут построены спортивные сооружения, рестораны и другие объекты инфраструктуры. Начало проектирования и строительства запланировано на 2025 год.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский метрополитен отмечает 69-летие.

Фото: Правительство Петербурга