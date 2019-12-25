В Колпинском районе выставили на торги "Складской комплекс Металлострой" за 376 млн рублей

Банкротство организации произошло в январе 2024 года, её задолженность кредиторам достигла миллиардного рубежа.

В Петербурге назначены аукционы по продаже складских комплексов и земельных участков, принадлежавших ООО "Складской комплекс Металлострой", которое оказалось в состоянии банкротства, сообщает "Коммерсантъ СПб". Объекты располагаются на Северном проезде поселка Металлострой.

Торги состоятся 30 апреля, начальная стоимость лотов определена в размере 376 млн рублей. Первый лот представлен административным и складским зданием площадью 16 тыс. м², земельным наделом размером 13,9 га и подъездным железнодорожным путем, общая оценка которых составляет 305,9 млн рублей.

Во второй лот входят треть права собственности на четыре склада общей площадью 7,6 тыс. м² и соответствующая доля аренды земли площадью 14 га, ориентировочная стоимость которых установлена в 70,7 млн рублей.

Банкротство организации произошло в январе 2024 года, её задолженность кредиторам достигла миллиардного рубежа. Владельцами ООО "Складской комплекс Металлострой" числится Анна Персиянова, известная в прессе как супруга покойного предпринимателя Игоря Минакова, контролировавшего крупные активы Nordest Group, компанию "Мостострой №6" и СПетербургскую ритуальную службу.

Аналитики полагают, что наличие железнодорожных путей привлечет интерес предприятий тяжелой индустрии и крупных арендаторов. Тем не менее дробленность долей собственности может снизить привлекательность лотов для инвесторов.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году объем контрактования госзакупок в Петербурге достиг 363,6 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)