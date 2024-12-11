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Петербургская полиция задержала иностранца, который продал 23 пакетика наркотика
Сегодня, 13:53
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Петербургская полиция задержала иностранца, который продал 23 пакетика наркотика

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Задержанный был доставлен в полицию для передачи следственным органам, инициировавшим его розыск.

В четверг, 23 января, в 00:45 у дома 126 на набережной реки Фонтанки сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления задержали 25-летнего гражданина иностранного государства, который находился в международном розыске за преступления, связанные с незаконным обращением наркотиков.

В ноябре прошлого года он занимался распространением наркотика "а-PVP" в родном регионе, создав аккаунт в мессенджере, через который реализовал 23 пакетика с дозами данного вещества.

Задержанный был доставлен в полицию для передачи следственным органам, инициировавшим его розыск.

Ранее мы сообщили о том, что у  петербуржца похитили Hyundai за 2,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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