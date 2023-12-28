В Петербурге почти 10 уроженцев ближнего зарубежья были лишены гражданства РФ

Все они совершили тяжкие преступления.

В Петербурге сотрудники полиции лишили гражданства Российской Федерации почти 10 уроженцев ближнего зарубежья из-за совершенных ими преступлений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад. Однако все они совершили тяжкие преступления. В установленном порядке осужденным были вручены уведомления о прекращении гражданства нашей страны, у них изъяли и аннулировали паспорта гражданина РФ. Лицам, гражданство которых прекращено, разъяснены дальнейшие действия по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством.

Большинство мужчин осуждены за незаконный оборот наркотиков. Например, 41-летний уроженец закавказского государства хранил в квартире своей сожительницы крупную партию наркотиков и часто сам их употреблял. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Его 27-летний земляк хранил амфетамин, купленный для личного потребления, и был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Ещё одного 35-летнего уроженца сопредельного государства осудили за незаконное хранение мефедрона, который он приобрел через "закладку". Мужчину осудили на 3 года лишения свободы условно.

Также полиция проверит агрессивного мужчину, напавшего на петербуржца с ребёнком.

Видео: МВД