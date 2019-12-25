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На Мурманском шоссе выросла пробка в 18 км из машин дачников
Сегодня, 15:50
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На Мурманском шоссе выросла пробка в 18 км из машин дачников

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Самый проблемный участок находится между поворотом на Подолье и СНТ "Восход" в Кировском районе Ленобласти.

На Мурманском шоссе образовалась длинная пробка из возвращающихся в Петербург дачников. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", красными участками стали развязка Мурманского шоссе с КАД и проезд между поворотом на Подолье и СНТ "Восход" в Кировском районе Ленобласти. 

Затор на дороге длиной в 18 километров возник на территории, где ведутся дорожные работы. Здесь же произошло несколько небольших ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пригороде Петербурга подорожали земельные участки. 

Фото: "Яндекс.Пробки"

Теги: дачники, ленобласть, мурманское шоссе, петербург, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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