На Мурманском шоссе выросла пробка в 18 км из машин дачников

Самый проблемный участок находится между поворотом на Подолье и СНТ "Восход" в Кировском районе Ленобласти.

На Мурманском шоссе образовалась длинная пробка из возвращающихся в Петербург дачников. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", красными участками стали развязка Мурманского шоссе с КАД и проезд между поворотом на Подолье и СНТ "Восход" в Кировском районе Ленобласти.

Затор на дороге длиной в 18 километров возник на территории, где ведутся дорожные работы. Здесь же произошло несколько небольших ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пригороде Петербурга подорожали земельные участки.

Фото: "Яндекс.Пробки"