В Германии заявили, что продолжат нести ответственность за блокаду Ленинграда

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Германии аморальной, отметив, что Берлин до сих пор не признал преступления нацистов геноцидом народов СССР.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило, что страна признает свою ответственность за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, в том числе за блокаду Ленинграда. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве, комментируя требование России признать блокаду актом геноцида.

Блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения. Германия взяла на себя ответственность во всем мире за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и будет продолжать это делать. МИД ФРГ

С 2019 года правительство ФРГ реализует гуманитарную программу объемом €12 млн. В ее рамках финансируется модернизация больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники, а также организуются встречи с пережившими блокаду. По словам представителей ведомства, эти меры направлены на улучшение качества жизни оставшихся в живых жертв блокады, и Германия продолжит их реализацию, несмотря на конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Германии аморальной, отметив, что Берлин до сих пор не признал преступления нацистов геноцидом народов СССР и отказывается выплачивать компенсации блокадникам, в то время как оказывает социальную поддержку бывшим военнослужащим войск СС.

Россия ранее потребовала от Германии официального признания блокады Ленинграда и других преступлений Третьего рейха актами геноцида. В российской ноте указывалось, что репарации не могут заменять восстановление исторической справедливости для всех жертв блокады вне зависимости от их национальности.

Фото: Piter.tv