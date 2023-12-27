Петербуржцы смогут привить домашних собак от бешенства без очереди до конца года

Для получения услуги необходимо предъявить регистрацию животного в городе на Неве.

Ветеринарное управление Петербурга сделало обращение к владельцам собак с предложением особенного новогоднего подарка для их четвероногих друзей. Специалисты призвали всех желающих защитить своих питомцев от бешенства и видовых инфекций на протяжении года. Как пишет "Петербургский дневник", за услугу владельцам не придется платить ни копейки за этот подарок.

Напомним, что в рамках социальной городской акции бесплатная комплексная вакцинация собак от бешенства и видовых инфекций проводится в государственных ветеринарных клиниках всех районов Северной столицы, а также на городской ветеринарной станции, расположенной на 2-й Жерновской улице, 46. Для получения услуги необходимо предъявить регистрацию животного в Петербурге. В рамках процедуры также будет выполнен клинический осмотр животного, его чипирование и вакцинация комплексными вакцинами от бешенства, видовых инфекций и лептоспироза. По завершению процесса владельцам будут выданы ветеринарные регистрационные удостоверения, если собаки ранее не были зарегистрированы.

Важно отметить, что данная услуга оказывается ежедневно без необходимости предварительной записи, даже 30 и 31 декабря. Вакцину пиомцу можно поставить с 9:00 до 20:00 (31 декабря – до 19:00). Для дополнительной информации работает телефон кол-центра: 403-03-00.

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