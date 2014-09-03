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На Приморском проспекте полыхала мобильная кофейня
Сегодня, 8:30
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На Приморском проспекте полыхала мобильная кофейня

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Прицеп грузового автомобиля Renault с кофе потушили за 10 минут.

Вечером в четверг, 14 апреля, в Приморском районе произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в 22:12 на пульт диспетчера поступила информация о воспламенении на Приморском проспекте, 52. Выяснилось, что горел грузовой автомобиль Renault с согревающими напитками. 

Огонь тушили 10 пожарных и две единицы техники. Пламя локализовали за 10 минут. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте эвакуировали 101 человека из-за пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: ларек с кофе, мчс, пожарные, приморский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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