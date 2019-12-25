Евгению Пригожину вернули именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ на Литейном

Евгению Пригожин вернули его 10 миллиардов рублей и пистолет, подаренный когда-то Сергеем Шойгу. Помимо этого, у бизнесмена было найдено еще несколько видов оружия.

Во вторник, 4 июля, к зданию ФСБ на Литейном проспекте подъехало несколько подозрительных автомобилей. Из одного из них вышел Евгений Пригожин, который зашел в здание через дверь приемной. Об этом пишет Фонтанка.

Прибыл Пригожин не просто так – за несколько часов до визита было официально объявлено, что ему вернут обратно его оружие. А в воскресенье, 2 июля, ему уже были возвращены 10 миллиардов рублей, которые нашли в Газели у отеля "Дворец Трезини" и в парковое отеля "Ривер Хаус".

Всего Евгению Пригожину 4 июля вернули три карабина, винтовку, несколько ружей и пистолет. Самый главный предмет – именной пистолет Glock, подаренный министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что СМИ писали, что Евгений Пригожин вряд ли вернет найденные у него миллиарды

Фото: Piter.TV