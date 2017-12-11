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Задушившая маленькую дочь в квартире на Тихоокеанской отправлена в колонию на 14 лет
Сегодня, 15:22
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Задушившая маленькую дочь в квартире на Тихоокеанской отправлена в колонию на 14 лет

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Кроме того, женщина заплатит штраф в 100 тыс. рублей.

В Петербурге оглашен приговор женщине, которая задушила свою девятимесячную дочь и оставила в опасности сына в квартире дома по Тихоокеанской улице в Парголово. Об этом 20 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Трагедия произошла 18 января прошлого года. Фигурантка разозлилась на дочь и задушила ее подушкой, в тот же день женщина уехала в гости, оставив дома двухлетнего сына без еды и воды. Знакомым подсудимая заявила, что с детьми якобы сидит подруга. В свое жилище злоумышленница вернулась 20 января и обнаружила там тело девочки. 

На заседании суда женщину признали виновной по трем уголовным статьям. Ей назначено наказание в виде исправительной колонии общего режима сроком на 14 лет. Также петербурженка заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец мог убить знакомого из-за музыкальной колонки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: тихоокеанская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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