В Пушкине вынесен приговор за массовую драку на Ростовской улице

Мужчины ранее были судимы.

Суд Пушкинского района огласил приговор Мухамаддирёру Азимжонову и Бобурмирзо Одилову (ранее судимы), признанным виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом рассказали в районной прокуратуре.

Как установлено, вечером 4 ноября 2023 года, находясь у дома № 1 по ул. Ростовской в состоянии алкогольного опьянения, подсудимые затеяли конфликт с четырьмя прохожими. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой Азимжонов и Одилов нанесли множественные удары потерпевшим. Один из мужчин пострадал от ножевого ранения.

Суд учёл позицию прокуратуры и назначил Азимжонову 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Одилову вынесено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 40 тысяч рублей.

Ранее на Гранитной улице рецидивист во время застолья ударил ножом хозяина квартиры.

Видео: прокуратура СПб