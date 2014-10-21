Воспитатель детского сада в Петербурге признана виновной в халатном исполнении должностных обязанностей

В июле прошлого года Марина Чистякова не смогла обеспечить надлежащий надзор за ребенком на игровой площадке.

Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор воспитательнице детского сада, которая признана виновной в небрежном выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба судебных учреждений Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в июле прошлого года Марина Чистякова не смогла обеспечить надлежащий надзор за ребенком на игровой площадке. Маленькая девочка упала с игрового комплекса, получив закрытый перелом диафиза правой ноги, что квалифицируется как тяжелый ущерб здоровью.

Женщина не признала свою вину. Суд определил меру наказания в виде четырех месяцев условного осуждения, а также испытательного срока в шесть месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что суд заключил под стражу двух серийных мошенников из Петербурга.

Фото: Piter.TV