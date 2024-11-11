Обвиняемый в убийстве своего родственника в Понтонном отправлен в колонию на 13 лет

Вину в совершении преступления мужчина признал частично.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд установил, что 10 февраля нетрезвый фигурант в помещении строительной бытовки в Понтонном в ходе конфликта ударил дальнего родственника колюще-режущим предметом в грудь. В результате потерпевший скончался.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Он не отрицал, что ударил родственника в шею острым предметом, однако пытался убедить суд, что не желал его убивать.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемого в убийстве на проспекте Народного Ополчения заключили под стражу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга