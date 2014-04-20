В Петербурге суд вынес приговор мошенникам, которые обманули людей на 33,5 млн рублей

Они занимались махинациями со строительной техникой.

В Пушкинском районе Петербурга оглашен приговор мошенникам, занимавшимся махинациями со строительной техникой. Об этом сообщила районная прокуратура.

Суд установил, что подсудимые С. и Б. в период с сентября 2018 года по июнь 2020 года, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключали от лица обществ с ограниченной ответственностью "Оникс", "ТранспортКонсалтинг","Евроглобал+" договоры на поставку строительной техники. Мужчины сообщали заведомо ложные сведения о сроках исполнения взятых на себя обязательств.

Общий ущерб, причиненный двум индивидуальным предпринимателям и трем коммерческим организациям, превысил 33,5 млн рублей.

С. назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Б. – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Недавно пожилая петербурженка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за мошенников.

Видео: прокуратура СПб