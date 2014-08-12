В Луге на 8 лет осудили мужчину за хранение оружия, хулиганство и наркотики

Также он должен выплатить штраф.

Лужской городской суд вынес приговор 37-летнему Максиму Степанову. Он признан виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, хулиганстве с применением оружия, а также покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

Следствием установлено, что Степанов в своем доме в деревне Заклинье переделал охолощенный пистолет "Макарова" и пневматический пистолет "МР-654" в боевые, а также самостоятельно снаряжал патроны. В ходе обыска у него изъяли переделанное оружие, более 120 патронов и более 200 граммов взрывчатых веществ.

Кроме того, 9 мая 2024 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил стрельбу в общественном месте в Луге.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 105 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 75-летний житель Сестрорецка хранил в придомовой постройке арсенал оружия и патронов.

Фото: Piter.tv