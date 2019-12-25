75-летний житель Сестрорецка хранил в придомовой постройке арсенал оружия и патронов

Весь обнаруженный арсенал был изъят и направлен на экспертизу.

Задержан житель Сестрорецка, который незаконно хранил взрывчатые вещества и арсенал патронов в придомовой постройке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 18 марта обратился житель Курортного района с сообщением о том, что у дома 15 по Левашовскому шоссе стоит подозрительный мужчина с предметом, похожим на ружье. Полицейские прибыли по указанному адресу и выяснили, что это 75-летний житель Сестрорецка. Однако, оружие на него не зарегистрировано. Мужчина был доставлен в отдел полиции, а ружье изъято.

В ходе осмотра хозяйственной постройки, расположенной на придомовом участке задержанного на улице Угольный островок, полицейские обнаружили и изъяли 10 емкостей с дымным и бездымным порохом общим весом почти 4,5 кг, коробку с 600 капсюлями, свыше 800 патронов различного калибра и 31 деталь от оружия. Весь обнаруженный арсенал был изъят и направлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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Фото: Piter.tv