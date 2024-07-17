В Петербурге задержали водителя Mercedes-Benz с кокаином

В квартире у него также находился мефедрон.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Госавтоинспекции пресекли незаконный оборот наркотических средств в Василеостровском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 1 по Биржевой площади 15 июля был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 35-летнего неработающего мужчины, у которого в ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято 20 пакетиков с комплементарной застежкой. Согласно экспертизе, в некоторых пакетах находился кокаин массой 1,94 грамма.

По адресу проживания автомобилиста в доме 18 по улице Героев в Красносельском районе на кухне на варочной поверхности был обнаружен и изъят 1 полимерный контейнер с пластинами бежевого цвета массой 212,4 грамма. Исследование показало, что это мефедрон.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 (подготовка к преступлению), и части 4 статьи 228.1 (незаконное производство наркотических средств) УК РФ.

Ранее мужчина в наркотическом опьянении ударил ножом в ногу полицейского.

Видео: МВД