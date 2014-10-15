В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров

Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц.

Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. Через обнальщиков прошло около одного миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 172 УК РФ. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на школьника в Петербурге.

Видео: Ирина Волк