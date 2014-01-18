Итоги конкурса "Доверие потребителя" среди участников рынка недвижимости подведут 14 апреля

Всего в конкурсе участвовало 149 компаний.

В этот четверг, 14 апреля, в Петербурге подведут итоги конкурса "Доверие потребителя". Это независимый конкурс, участниками которого являются представители строительной отрасли — застройщики, банки, работающие с ипотекой, агентства недвижимости, сообщил портал "Строительный Петербург".

Из 149 участников победителями станут только 9. Конкурс стартовал 10 мая 2021 года. Граждане выбирали лучшие компании в ходе Интернет-голосования. Затем эксперты изучали документацию участников и давали им оценку. На заключительном этапе материалы были представлены жюри.

На протяжении конкурса представители органов исполнительной власти регионов, руководители профильных общественных объединений и сами конкурсанты участвовали в бизнес-завтраках. Они обсуждали ключевые проблемы рынка недвижимости и его сегментов.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в кинотеатре "Аврора". По словам исполнительного директора Оргкомитета Валентины Нагиевой, часть вырученных от фуршета средств будет направлена в региональное отделение общественной благотворительной организации Российский Красный Крест. Они смогут помочь беженцам, которые приехали в Петербург и в Ленобласть и находятся в трудной жизненной ситуации.

В качестве награды будет вручаться стеклянная статуэтка в виде человечка.

Фото: ВКонтакте / Конкурс Доверие потребителя рынка недвижимости