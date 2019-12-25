Неблагоприятная погода на подходе: Санкт-Петербург готовится к сильной грозе и ливню 4 августа

Неблагоприятное погодное явление надвигается на Санкт-Петербург. Главное управление МЧС России по городу выступило с предупреждением.

Согласно информации Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западное Управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Северо-Западное УГМС), 4 августа в ближайшие 1-3 часа в Санкт-Петербурге ожидается сильная гроза и ливень.

Местные жители и гости города призываются быть внимательными и бдительными, так как данное погодное явление может привести к значительным неудобствам и опасностям.

Возможны сильные осадки и порывистый ветер, что может вызвать затопления улиц, подтопления и разрушение слабых конструкций.

Ранее сообщалось, что МЧС Петербурга предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях 4 августа

Фото: Piter.TV