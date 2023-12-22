В Петербурге предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки

У квартиры пенсионерки задержали девушку-курьера.

Полицейские в Выборгском районе предотвратили мошенничество в отношении пожилой петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 января поступило сообщение о возможных мошеннических действиях, происходящих в квартире дома 11 по Гаврской улице.

Сотрудники полиции у квартиры дома 11 по Гаврской улице задержали 26-летнюю неработающую жительницу Невского района, которая в качестве курьера прибыла для получения 5100 долларов от 78-летней пенсионерки.

Установлено, что днём пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил о ДТП, в котором якобы виноват внук пенсионерки. За непривлечение внука к уголовной ответственности у пожилой петербурженки потребовали деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Перед Новым годом в Петербурге был задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых петербурженок.

Фото: Piter.tv