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В ГМЗ "Павловск" в День музеев состоится праздничный концерт
Сегодня, 15:16
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В ГМЗ "Павловск" в День музеев состоится праздничный концерт

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Пройдет мероприятие в 15:00 в сквере на Садовой улице, у памятника директору музея Анне Зеленовой.

В Международный день музеев, 18 мая, в Государственной музее-заповеднике "Павловск" пройдет праздничный концерт. Об этом рассказали в учреждении. 

Состоится мероприятие в 15:00 в сквере на Садовой улице, у памятника директору музея Анне Зеленовой. Оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова исполнит произведения Д. С. Бортнянского, М. И. Глинки, И. Б. Штрауса, Н. А. Римского Корсакова, М. П. Мусоргского и П. И. Чайковского. Вход свободный. 

Ранее мы сообщили о том, что концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 30 мая в честь 322-летия Петербурга. В программе – оперные и эстрадные хиты в сопровождении симфонического оркестра и артистов ведущих танцевальных коллективов страны. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск" 

Теги: концерт, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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