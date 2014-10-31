Пожарные учения состоятся в Пулково 15 ноября

В мероприятии примут участие различные службы аэропорта, а также экстренные службы города и ведомства.

В пятницу, 15 ноября, в аэропорту Пулково состоятся межведомственные тактико-специальные учения, направленные на отработку действий при возникновении пожара. В мероприятии примут участие различные службы аэропорта, а также экстренные службы города и ведомства. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

Основной целью учений станет оценка готовности служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и совместная отработка действий по их устранению, уточнили в пресс-релизе.

Учения будут проходить в здании бизнес-центра, и организаторы заверяют, что это никак не отразится на функционировании самого аэропорта.

Аэропорт Пулково входит в число крупнейших воздушных гаваней России. Здесь работают около 4000 человек, а ежегодный пассажиропоток достигает примерно 20 миллионов человек. Управляющей компанией аэропорта с 2010 года является ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Ранее мы сообщили о том, что Пулково будет представлять Петербург в проекте ВСМ.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково