Утром в Янино горел балкон на втором этаже жилого дома

Сегодня утром, 11 мая, в Янино произошел пожар. На втором этаже жилого дома горел балкон. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:55. Через полчаса сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Огонь не перекинулся на другие помещения. В результате случившегося никто не пострадал.
Пользователи опубликовали видео с места ЧП. Причина пожара устанавливается.
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Видео: Телеграм / Петербург с огоньком
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