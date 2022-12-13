Утром в Янино горел балкон на втором этаже жилого дома

Пользователи опубликовали видео с места ЧП.

Сегодня утром, 11 мая, в Янино произошел пожар. На втором этаже жилого дома горел балкон. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:55. Через полчаса сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Огонь не перекинулся на другие помещения. В результате случившегося никто не пострадал.

Пользователи опубликовали видео с места ЧП. Причина пожара устанавливается.

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Видео: Телеграм / Петербург с огоньком