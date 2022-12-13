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Утром в Янино горел балкон на втором этаже жилого дома

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Пользователи опубликовали видео с места ЧП.

Сегодня утром, 11 мая, в Янино произошел пожар. На втором этаже жилого дома горел балкон. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 5:55. Через полчаса сотрудники МЧС ликвидировали пожар. 

Огонь не перекинулся на другие помещения. В результате случившегося никто не пострадал.

Пользователи опубликовали видео с места ЧП. Причина пожара устанавливается.

Ранее на Piter.tv: петербуржец получил пять лет колонии за систематическое истязание своих детей.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком

Теги: мчс, пожар на балконе, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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