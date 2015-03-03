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В Рябово огонь охватил ангар площадью 2 тыс. "квадратов"

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Пламя распространилось на территорию 1,6 тыс. квадратных метров.

В Выборгском районе Ленобласти горит большой ангар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 18 сентября.

Пламя вспыхнуло около 15:20 часов дня в поселке Рябово. Тушить склад отправились 4 команды спасателей. Огонь распространился на 1,6 тыс. квадратов. Не исключена угроза распространения пожара. Уточняется, что вблизи горящего склада находится пилорама. 

Информация о пострадавших не поступала. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Планерной улице сгорел автобус.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Ленинградская область

Теги: ангар, ленобласть, пожар, рябово
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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