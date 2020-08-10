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В ресторане на Лиговском загорелась кухня

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Лиговском проспекте, 53. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петеребргу.

Сообщение о пожаре в Центральном районе поступило 9 августа в 23:42. Огонь охватил территорию площадью 30 кв. метров. В 00:40 10-го августа его ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники. 

Накануне в пожаре на Озерной набережной погибла женщина.

Видео: Piter.TV 

Теги: пожар, ресторан, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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