В ресторане на Лиговском загорелась кухня

По предварительным данным, никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Лиговском проспекте, 53. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петеребргу.

Сообщение о пожаре в Центральном районе поступило 9 августа в 23:42. Огонь охватил территорию площадью 30 кв. метров. В 00:40 10-го августа его ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Накануне в пожаре на Озерной набережной погибла женщина.

Видео: Piter.TV