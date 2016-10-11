Пожар в Пушкинском музее в Москве: фото и видео

Сегодня днем, 3 ноября, в Москве горело одно из зданий, принадлежащих Пушкинскому музею. Канал Piter.TV публикует подробности ЧП, а также фото и видео с места пожара.

В Москве горело здание Пушкинского музея на улице Волхонка. Пожар начался примерно в 15.30 на территории дома № 10. В этом помещении расположен отдел личных коллекций ГМИИ имени Пушкина. Впрочем, неподалеку от трехэтажного здания расположен и центральный корпус музея.

В 15.50 движение по Волхонке было перекрыто. Его открыли только после полной ликвидации пожара в 16.55. Известно, что огонь был локализован на площади в 40 квадратных метров где-то под крышей здания. Пожарные справились с его ликвидацией за час - они вскрыли крышу музея циркулярными пилами и закачали в опасную зону воду с пеной.

Пожар в Пушкинском музее: подробности, фото и видео

К счастью, никто из сотрудников и посетителей здания во время ЧП не пострадал. Огонь не повредил экспонаты - возгорание находилось в техническом помещении. Сообщается, что на время пожара из здания эвакуировали от 30 до 40 человек. В данный момент к работе на объекте приступили эксперты и дознаватели МЧС - они выявляют причины пожара и возможных виновников.

Отметим, что основная экспозиция отдела личных коллекций сейчас закрыта на реставрацию. Однако в нем до сих пор проводятся выставки и лекции.

В Сети уже появились фотографии и видео с места происшествия. На них можно заметить труд спасателей: всего на пожаре работало свыше 70 сотрудников МЧС.

Видео: Instagram