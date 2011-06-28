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При пожаре на Авиаконструкторов пострадала женщина, есть погибший
Сегодня, 17:06
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При пожаре на Авиаконструкторов пострадала женщина, есть погибший

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Тушили пожар 17 спасателей и четыре единицы техники.

В Приморском районе днем 21 июля произошел пожар. Есть погибший, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на проспекте Авиаконструкторов, 24, поступила спасателям в 15:46. В комнате площадью 20 "квадратов" в трехкомнатной квартире полыхала обстановка. Огонь ликвидировали в 16:21. 

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Также погиб человек. Тушили пожар 17 спасателей и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в результате квартирного пожара в центре Петербурга пенсионерка получила ожоги. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект авиаконструкторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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