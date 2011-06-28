При пожаре на Авиаконструкторов пострадала женщина, есть погибший

Тушили пожар 17 спасателей и четыре единицы техники.

В Приморском районе днем 21 июля произошел пожар. Есть погибший, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на проспекте Авиаконструкторов, 24, поступила спасателям в 15:46. В комнате площадью 20 "квадратов" в трехкомнатной квартире полыхала обстановка. Огонь ликвидировали в 16:21.

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Также погиб человек. Тушили пожар 17 спасателей и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате квартирного пожара в центре Петербурга пенсионерка получила ожоги.

Фото: Piter.TV