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В результате квартирного пожара в центре Петербурга пенсионерка получила ожоги
Сегодня, 8:59
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В результате квартирного пожара в центре Петербурга пенсионерка получила ожоги

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Женщина при госпитализации покинула машину медиков.

В Центральном районе произошел пожар вечером 20 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Апраксин переулок, 19-21, поступила спасателям в вчера 22:37. В комнате площадью 12 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 7 "квадратах". С огнем справились к 23:17. 

В результате пострадала 66-летняя женщина, она получила ожоги рук, передает 78.ru. По данным источника, пенсионерка при госпитализации покинула машину медиков. 

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что из горевшего дома на Опочинина эвакуировали 13 жильцов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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