В результате квартирного пожара в центре Петербурга пенсионерка получила ожоги

Женщина при госпитализации покинула машину медиков.

В Центральном районе произошел пожар вечером 20 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Апраксин переулок, 19-21, поступила спасателям в вчера 22:37. В комнате площадью 12 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 7 "квадратах". С огнем справились к 23:17.

В результате пострадала 66-летняя женщина, она получила ожоги рук, передает 78.ru. По данным источника, пенсионерка при госпитализации покинула машину медиков.

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

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Фото: Piter.TV