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На Кронштадтской улице горел подвал в жилом доме
Сегодня, 14:25
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На Кронштадтской улице горел подвал в жилом доме

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Пожарные потушили пламя к 14:14. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар в Кировском районе сегодня, 11 марта, произошел пожар. На  Кронштадтской улице, 13, загорелся подвал в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здесь в 13:54 огонь охватил два "квадрата". Очевидцы позвонили дежурному пожарной станции. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

В 3-этажном здании в подвале происходило горение на площади два квадратных метра.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожарные потушили пламя к 14:14. В результате случившегося никто не пострадал. 

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Центре содействия семейному воспитанию на Малоохтинском случился пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадтская улица, мчс, пожар в доме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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