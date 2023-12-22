На Кронштадтской улице горел подвал в жилом доме

Пожарные потушили пламя к 14:14. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар в Кировском районе сегодня, 11 марта, произошел пожар. На Кронштадтской улице, 13, загорелся подвал в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Здесь в 13:54 огонь охватил два "квадрата". Очевидцы позвонили дежурному пожарной станции. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В 3-этажном здании в подвале происходило горение на площади два квадратных метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожарные потушили пламя к 14:14. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv