В Песочном вспыхнул одноэтажный домик

Огонь тушили 12 сотрудников МЧС.

В поселке Песочный сегодня, 6 января, загорелся одноэтажный каркасно-щитовой домик. По информации Piter.tv, пожар произошел около 16:10 дня.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть МЧС около 16:10 дня. С огнем отправились бороться 12 спасателей и три спецмашины. Спустя час пламя на Краснофлотской, 198, потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева.

Фото: Piter.tv