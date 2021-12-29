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В Песочном вспыхнул одноэтажный домик
Сегодня, 20:05
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В Песочном вспыхнул одноэтажный домик

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Огонь тушили 12 сотрудников МЧС.

В поселке Песочный сегодня, 6 января, загорелся одноэтажный каркасно-щитовой домик. По информации Piter.tv, пожар произошел около 16:10 дня. 

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую часть МЧС около 16:10 дня. С огнем отправились бороться 12 спасателей и три спецмашины. Спустя час пламя на Краснофлотской, 198, потушили. 

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, песочное, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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