  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Павловске пламя охватило садовые домики
Сегодня, 11:29
163
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Павловске пламя охватило садовые домики

0 0

В пожаре никто не пострадал.

В воскресенье, 5 сентября, в Пушкинском районе произошел крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в  экстренных службах.

На улице Обороны в Павловске загорелись постройки на площади 10 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую МЧС в 10:10. Тушить пламя отправились 14 спасателей на трех спецмашинах. 

По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Работы по локализации пожара продолжаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителя Новгорода подозревают в поджоге магазина на Кондратьевском.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии