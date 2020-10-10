В Павловске пламя охватило садовые домики

В пожаре никто не пострадал.

В воскресенье, 5 сентября, в Пушкинском районе произошел крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На улице Обороны в Павловске загорелись постройки на площади 10 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую МЧС в 10:10. Тушить пламя отправились 14 спасателей на трех спецмашинах.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Работы по локализации пожара продолжаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителя Новгорода подозревают в поджоге магазина на Кондратьевском.

Фото: Piter.tv