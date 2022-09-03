В поселке Понтонный пожар отправил петербуржца в больницу

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар в частном доме. Пострадал один человек, его госпитализировали.

Днем во вторник, 12 сентября, в спасательную службу поступило сообщение о том, что на Зареченской улице в поселке Понтонный начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, в частном доме размером 4х4 метра началось возгорание, которое охватил 10 квадратных метров площади.

Пожар потушили чуть меньше, чем за час. Однако в результате пожара все равно пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.

К ликвидации пожара было привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что рабочий попал в реанимацию после падения при строительстве дачного дома в Ленобласти.

Фото: Piter.TV