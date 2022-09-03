В поселке Понтонный пожар отправил петербуржца в больницу

Днем во вторник, 12 сентября, в спасательную службу поступило сообщение о том, что на Зареченской улице в поселке Понтонный начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным ведомства, в частном доме размером 4х4 метра началось возгорание, которое охватил 10 квадратных метров площади.
Пожар потушили чуть меньше, чем за час. Однако в результате пожара все равно пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.
К ликвидации пожара было привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что рабочий попал в реанимацию после падения при строительстве дачного дома в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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